City su Reijnders, Moretto: "Non utilizzerei la parola incedibile per nessuno dei calciatori in rosa"

Questa mattina dall’Inghilterra si è parlato di come il Manchester City sia molto interessato a Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, nel parla così sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue dichiarazioni:

“Nelle ultime dall’Inghilterra, il Guardian, ha parlato di questo interessamento forte da parte del Manchester City per Reijnders, che ha appena rinnovato il contratto fino al 2030. Abbiamo conferme totali in questo senso: il Manchester City ha messo tra i primissimi obiettivi per il centrocampo proprio Reijnders del Milan. Ha appena rinnovato, ma chiaramente di fronte ad una grande offerta, di fronte ad un’offerta importante per lui non si possono escludere situazioni legate al mercato. Fa parte del mercato. Di fatto la notizia che vi posso garantire è che il City ha messo in cima alla propria lista Reijnders; ci sono 2-3 profili molto seguiti e che piacciono tantissimo al club inglese e a Pep Guardiola. Tra questi c’è il centrocampista del Milan. Sappiamo che il City sta studiando una possibile offerta. Siamo ancora in una fase embrionale della situazione perché non ci sono stati ancora contatti. Né con l’agente di Reijnders, che è il papà, né con il Milan. Però i segnali che ci arrivano dall’Inghilterra sono segnali che ci portano verso questa direzione, ovvero l’intenzione da parte del City di studiare la possibile situazione legata a Reijnders ed eventualmente poi formulare una proposta importante. Quindi attenzione a questa pista perché Reijnders è nella lista del City di Pep Guardiola che ha identificato in lui uno degli obiettivi principali per rinforzare il proprio centrocampo.

Chiaramente in questa situazione voglio specificare due cose: la volontà di Reijnders, che ha sempre detto di stare molto bene a Milano e ha sempre detto di dare massima priorità al Milan. È chiaro comunque che senza Champions il Milan dovrà cercare di trovare un’uscita a qualche suo top calciatore in rosa. Reijnders in teoria è considerato incedibile, ma per quanto mi riguarda non utilizzerei la parola incedibile per nessuno dei calciatori in rosa del Milan perché dipende molto dalla portata dell’offerta. La volontà di Reijnders è quella di restare al Milan, la volontà del Milan sarebbe quella di considerare Reijnders un giocatore intoccabile ma diciamo che bisognerebbe capire la quantità economica che il City è disposto ad offrire per arrivare a lui”.