Moretto: "Leao-Arsenal al momento non è una pista concreta. Per il Milan è incedibile"

Calciomercato e nomina o meno del Direttore Sportivo: due temi molto caldi in Casa Milan, con Matteo Moretto di Relevo che ne parla sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano. Queste le sue dichiarazioni, con un focus particolare sulle voci di un interessamento dell'Arsenal per Leao.

“Il Milan è intenzionato a completare il proprio organigramma societario con l’inserimento di una figura come il DS. Il club è intenzionato a coprire quel tipo di carica. L’idea iniziale non cambia. Mi aspetto che un DS arrivi al Milan, capiremo meglio con i tempi giusti quale sarà il nome e come potrà andare a svilupparsi questo scenario. Vi aggiungo un dettaglio su Rafael Leao, perché negli ultimi giorni è stato menzionato relativamente all’Arsenal. Vi posso dire che è vero che l’Arsenal è alla ricerca di un esterno offensivo di quel tipo lì ma Leao non è in questo momento tra le priorità, non è una pista concreta da seguire secondo le me informazioni. Sappiamo come il Milan consideri Leao un giocatore importantissimo ed incedibile, capiremo poi nel corso del mercato se le intenzioni si confermeranno con i fatti”.