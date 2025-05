La finale di Coppa e gli intrecci di mercato. Tuttosport: "Tra Orsolini e Chukwueze porte girevoli"

"Tra Orsolini e Chukwueze porte girevoli": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che domani nella finale di Coppa Italia ci saranno due giocatori che in estate potrebbero anche invertirsi le maglie, vale a dire Riccardo Orsolini e Samuel Chukwueze. Non è un mister che l'attaccante esterno italiano piaccia al Milan, che lo corteggia da tempo. In caso di partenza del suo numero 7, che è molto stimato anche dal Napoli, il club emiliano potrebbe decidere di sostituirlo proprio con il giocatore nigeriano del Diavolo.

Oggi è giorno di vigilia della finale di Coppa Italia e come ogni pre gara che si rispetti, specialmente prima di una partita così importante e che mette in palio un trofeo, non possono mancare le conferenze stampa di rito. Sia quella del Milan che quella del Bologna si terranno nella pancia dello Stadio Olimpico che domani sera sarà teatro della sfida. A parlare per primo sarà il Milan che sarà rappresentato da mister Sergio Conceiçao e dal capitano rossonero Mike Maignan. I due tesserati milanisti si renderanno disponibili per le domande della stampa alle ore 16.30. L'evento sarà disponibile in diretta sul canale YouTube della Serie A oltre che su Milan TV; come di consueto la redazione di MilanNews.it proporrà il live testuale sul proprio sito. Il Bologna parlerà due ore dopo, alle ore 18.30 - quando il Milan sarà sul campo di allenamento - e sarà rappresentato dall'allenatore Vincenzo Italiano e dal capitano Lorenzo De Silvestri.