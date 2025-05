Reijnders, l'interesse del Manchester City e la profezia del suo vecchio allenatore dell'AZ

vedi letture

Tijjani Reijnders è un obiettivo del Manchester City, secondo i colleghi del Telegraph. La mancata qualificazione alla Champions League del Milan porterebbe molti meno soldi delle casse dei rossoneri che pertanto la proprietà penserebbe di ovviare con un sacrificio sul mercato, vendendo un pezzo da novanta.

E Reijnders, dopo una stagione da 15 gol e 3 assist in tutte le competizioni ha inevitabilmente attratto l'attenzione delle migliori squadre d'Europa, su tutte il Manchester City che perderà a fine stagione Kevin De Bruyne a parametro zero. Eppure, solamente lo scorso 3 marzo, Reijnders si legava al Milan fino al 2030 con un sacrosanto adeguamento del contratto. Davvero i rossoneri vogliono privarsi di uno dei suoi migliori giocatori, che ha brillato anche in una stagione particolare come questa?

Non è spiegato nel dettaglio quanto il Manchester City andrebbe a spendere per Reijnders, l'impressione è che sarebbero disposti a infrangere il record del Milan per la sua cessione più remunerativa, ossia quella di Kakà al Real Madrid per 67 milioni. Di fatto un'enorme plusvalenza se consideriamo che Reijnders è arrivato al Milan nell'estate del 2023 per 20.5 milioni. Ma di fatto l'olandese per caratteristiche in campo e qualità assoluta è difficilmente sostituibile.

In merito si era espresso ai microfoni di MilanNews.it il suo allenatore ai tempi dell'AZ Alkmaar, Martin Haar, che in tempi non sospetti, lo scorso 14 novembre, dichiarò: "Oggi Tijjani è uno dei migliori giocatori del Milan ma penso che fra uno o massimo due anni ci sarà un ulteriore salto, ne sono sicuro. Real Madrid o Manchester City, questo sarà il suo livello". L'augurio è che questa profezia non si avveri.