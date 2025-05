Abraham tornerà alla Roma per essere ceduto: lo vuole Mourinho in Turchia

Il futuro di Tammy Abraham sembra scritto, a un mese e mezzo dalla scadenza del prestito secco con cui si è trasferito al Milan lo scorso agosto. Il centravanti inglese rientrerà a Trigoria dopo l’esperienza in prestito al Milan ed è già oggetto di mire di mercato di club internazionali, in particolare di quelle del Fenerbahçe.

A rilanciare l’interesse del club turco è il quotidiano Takvim, secondo cui il nome di Abraham sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di José Mourinho. L’ex allenatore giallorosso avrebbe indicato il numero 9 britannico come rinforzo strategico per la sua nuova avventura, in un progetto che punta dritto alla conquista della Super Lig.

Dal canto suo, la Roma si prepara ad ascoltare eventuali offerte, anche alla luce delle esigenze di bilancio e della riflessione in corso sul nuovo assetto offensivo. Abraham, arrivato nella Capitale nell’estate del 2021, non è più considerato incedibile e un addio potrebbe servire a liberare spazio — e risorse — per un nuovo innesto.

Il futuro dell’attaccante inglese è dunque tutto da scrivere, ma Istanbul potrebbe essere la sua prossima destinazione, in una nuova tappa di carriera che lo riporterebbe a lavorare con uno degli allenatori che più hanno creduto in lui.