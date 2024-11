Il Milan pensa a Hugo Larsson: su di lui anche Arsenal e Liverpool

Arsenal e Liverpool sono i due principali club che in Europa sono interessati a Hugo Larsson dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, l'obiettivo è quello di ingaggiare il centrocampista già nel mercato di gennaio, anticipando la concorrenza. A lui sta pensando anche il Milan, che però deve ancora valutare se fare un tentativo per lo svedese o meno.

L'Eintracht è disposta a cederlo, ma si aspetta ovviamente delle offerte congrue al valore del calciatore. Ciò che potrebbe complicare il suo trasferimento è un recente infortunio alla coscia, sul quale non c'è grande chiarezza e non si sa ancora quando potrà tornare. Nel corso della sua carriera Larsson ha militato nel Malmo e nell'Eintracht Francoforte: in Svezia ha disputato 67 partite, segnando 3 gol, mentre in Germania ha totalizzato 54 presenze, segnando 5 reti. Il suo percorso in Nazionale è invece iniziato nell'Under 17, dove vanta 3 gettoni, è proseguito con le 4 sfide in Under 18 e le 4 in Under 19, mentre ha preso parte a 2 match con l'Under 21, con cui ha anche segnato un gol, e poi è stato chiamato con la nazionale maggiore, giocando 8 incontri.

Gli agenti del 20enne inoltre sono gli stessi di Viktor Gyokeres e questo ha permesso ai Gunners di prendere informazioni anche sull'attaccante dello Sporting CP.