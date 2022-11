MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale di questa mattina riporta di un Milan che sarebbe sulle tracce di Noah Okafor, l'attaccante svizzero sfidato in Champions League tra le fila del Salisburgo. Il club rossonero starebbe pensando al giovane rossocrociato, che sarà impegnato ai Mondiali, per sferrare un colpo a effetto in attacco per il mercato estivo.