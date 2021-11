Il Milan prova a sfoltire la rosa: in partenza ci sono Conti e Castillejo

Corriere dello Sport -

A gennaio il Milan proverà a sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani di Pioli e del club. Tra questi, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono Andrea Conti e Samu Castillejo. Il terzino non è stato mai utilizzato finora e ha il contratto in scadenza a giugno: l'obiettivo è anticipare di sei mesi la sua partenza. Lo spagnolo, invece, è stato protagonista nella rimonta del Milan col Verona, ma per il resto della stagione è stato chiamato in causa raramente da mister Pioli. Samu ha ancora un legame fino al 2023 con i rossoneri, ma in caso di proposte adeguate il Milan lo lascerebbe partire.