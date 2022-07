Il Milan tenta il colpo Ziyech: come l'operazione potrebbe andare in porto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ci proverà per davvero. Dopo l'inseguimento non andato a buon fine della scorsa estate, il club rossonero ha deciso di tentare l'acquisto di Hakim Ziyech, 28enne esterno del Chelsea che, nella formazione di Stefano Pioli, sarebbe assolutamente perfetto.



La possibile operazione

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di imbastire una operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, nella quale potrebbe essere previsto anche che sia il Chelsea a partecipare, in minima parte, al pagamento dell'ingaggio del calciatore marocchino (attualmente di 6 milioni di euro netti).



Nel Milan...

Il Milan, d'altronde, ha bisogno di un giocatore di altissimo livello nel ruolo di trequartista e Ziyech, in quella posizione, rappresenterebbe l'ibrido perfetto (un 7 che può giocare da 10 e un 10 che può giocare da 7) per far esprimere al meglio il gioco di Pioli sia da esterno destro (nella posizione che è stata di Messias e di Saelemaekers) che da centrale; grazie alle due doti balistiche, inoltre, garantirebbe a Pioli più soluzioni sia con i tiri dalla distanza che con i calci da fermo.