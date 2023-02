Il presente loda Brahim Diaz, ma il suo futuro al Milan resta in forse

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'ultimo era stato un certo Ricardo Kakà nel marzo 2014. Poi, 9 anni di silenzio fino a... Brahim Diaz. Il numero 10 spagnolo, infatti, è stato il primo calciatore del Milan a segnare in un ottavo di finale di Champions League dopo la rete del leggendario numero 22 brasiliano contro l'Atletico Madrid, decidendo l'andata contro il Tottenham di Antonio Conte.



Numeri in prestito

Diaz ha raggiunto in 3 anni di rossonero ben 105 presenze, collezionando 16 reti e 10 assist in totale, con 4 gol in questa stagione. La particolarità è che il ragazzo di origini marocchine non è mai stato di proprietà del Milan: arrivato nel 2019 in prestito secco dal Real Madrid, è rimasto a Milano nelle successive due stagioni in prestito biennale; in estate Maldini e Massara andranno a ridiscutere il suo acquisto: non si può parlare di un vero e proprio riscatto, anche perché il Milan non sembra aver intenzione di riscattare i 22 milioni inizialmente pattuiti ufficiosamente.



Trattativa da zero

Si ricomincerà, dunque, da zero: Maldini e Massara avvieranno una nuova trattativa con i blancos, provando a strappare il miglior prezzo possibile per Brahim. Nel frattempo, secondo quanto riportato dagli inglesi del The Athletic, il 10 spagnolo sarebbe in procinto di firmare un rinnovo di contratto con il club madrileno fino al 2027; il contratto in essere scade nel 2025 e le due parti sarebbero giunte a un accordo per un'estensione di due anni. La volontà del Milan, comunque, resta chiara: provare ad acquistare lo spagnolo a titolo definitivo con il miglior prezzo possibile. Il rapporto tra i due club è ottimo: appuntamento tra qualche giorno dove si comincerà a parlare del futuro di Diaz.