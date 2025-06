Il primo obiettivo di Tare resta Ricci. Il Toro lo valuta non meno di 30 milioni

A fronte dell'oramai scontata cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, Igli Tare ha l'arduo compito di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centrocampista che possa non far rimpiangere la partenza del 14 olandese. Tanti nomi sarebbero stati accostati alla formazione rossonera nel corso di queste settimane, ma il primo obiettivo del direttore sportivo risponde al nome di Samuele Ricci.

Scrivono infatti questa mattina i colleghi del Corriere dello Sport che il management rossonero riente il capitano del Torino essere adeguato al grande salto in una big e a prendere le redini del centrocampo (presumibilmente a tre) di Massimiliano Allegri, il quale, nelle sue squadre, ha sempre preferito l'inserimento di un mediano metodista, capace di districarsi con abilità sia in fase di posizionamento difensivo che in fase di primo possesso. Ricci è quel tipo di giocatore. Nella prossima settimana, Tare tenterà l'affondo con il Torino. La richiesta di Cairo e Vagnati non supera i 30 milioni di euro, ma il Milan proverà ad abbassare la parte cash mediante l'inserimento di alcune contropartite, come Yacine Adli o i giovani in rampa di lancio di Milan Futuro.