In caso di arrivo di Miranda il Milan potrebbe mandare in prestito Bartesaghi

Come riporta Tuttosport, il Milan continua ad osservare il terzino sinistro del Real Betis, Juan Miranda. In caso di arrigo a gennaio dello spagnolo, il club rossonero potrebbe decidere di mandare in prestito Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile e ormai stabilmente aggregato alla Prima Squadra.