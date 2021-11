Julian Alvarez non partirà per meno di 20 milioni, il Milan è avvisato

Julian Alvarez non lascerà il River Plate per meno di 20 milioni di euro. Come riporta TyC Sports, i dirigenti dei Millonarios avrebbero informato gli agenti dell'attaccante che a gennaio non sarà ceduto se non per il valore della sua clausola di risoluzione, da pagare oltretutto in un'unica tranche. Nessun'altra offerta sarà presa in considerazione dal club di Buenos Aires.

Sul talento 21enne - aggiunge la medesima emittente argentina - ci sono Juventus, Milan e Fiorentina.