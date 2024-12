Juventus, salgono le quotazioni di Tomori: bianconeri pronti ad investire sull'inglese

Priorità alla difesa: questo è il mantra della Juventus, in vista del mercato di gennaio che sta per iniziare. Ai bianconeri serve un elemento nuovo per la retroguardia o forse due, soprattutto se a breve Danilo decidesse di trovare una nuova sistemazione. Servono ovviamente le giuste opportunità, più difficili da trovare a gennaio rispetto all'estate, ma da Torino sono pronti ad investire viste le prolungate assenze di Bremer e Cabal.

I nomi sul tavolo sono gli stessi da settimane: in primis quello di Hancko del Feyenoord, club con cui la Juve ha già apparecchiato per l'estate ma vorrebbe anticipare di qualche mese. In ballo anche Antonio Silva, profilo raggiungibile solo se l'agente Mendes si inventerà qualcosa e possibilmente in tempi brevi.

Dato che queste due piste non sembrano al momento accendersi come sperato, ecco che salgono le quotazioni di Fikayo Tomori. Come sottolinea Tuttosport va convinto il Milan, non tanto perché ritenga il centrale incedibile ma per i legittimi dubbi sul rafforzamento di una diretta concorrente (come avvenuto in estate con Kalulu). Per accontentare i rossoneri, la Juve è pronta ad investire una cifra sui 20/25 milioni: si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di condizioni predeterminate, ma ancora non è stata formulata un'offerta ufficiale. Trattativa che da Torino vogliono accelerare, per anticipare la concorrenza proveniente dalla Premier League.