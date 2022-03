Kessie, fine nota da tempo. Ma prima del Barcellona c'è il Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Che Franck Kessie non avrebbe rinnovato con il Milan lo si sapeva da tempo. Che, con molta probabilità, non sarebbe rimasto in Italia lo si sapeva da tempo. Che ci fosse il Barcellona in pole per il suo futuro lo si sapeva da tempo. Insomma, una fine nota da tempo della quale, tra ieri e i prossimi giorni, si conosceranno anche i dettagli specifici.

Firma col Barcellona

La notizia è stata lanciata ieri in mattinata da diversi media spagnoli: Franck Kessie avrebbe raggiungo l'accordo e firmato con il Barcellona un nuovo contratto da circa 6 milioni a stagione che gli permetterà di trasferirsi a parametro zero in Spagna dal prossimo 1 luglio, il giorno dopo la scadenza del contratto (non rinnovato) con il Milan; fondamentale, per il buon esito della trattativa, l'ok sulle alte commissioni per il suo agente, il quale riceverà dalla dirigenza blaugrana ciò che quella rossonera non ha mai - legittimamente e giustamente - avuto intenzione di corrispondergli.

Milan fino a giugno

Come già anticipato, la fine di questa storia era piuttosto nota. Ma sul campo, ovviamente, nulla dovrà cambiare se non in positivo nel livello delle prestazioni dell'ivoriano. Il Milan ha bisogno quantitativamente, qualitativamente e numericamente di Kessie fino al termine della stagione ed è corretto che dia tutto per il Milan fino alla fine; Pioli è stato chiaro su questo punto: finché vedrà l'atteggiamento giusto Kessie giocherà. Poi tanti saluti, ma questo già lo si sapeva da tempo.