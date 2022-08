L'Equipe - No del Lione ai 50 milioni del West Ham per Paquetà. Ne servono altri 10

MilanNews.it

Il Lione dice no al West Ham e rispedisce in Inghilterra l'offerta da 50 milioni di euro per Lucas Paquetà. Lo riporta L'Equipe, che spiega come il club francese chieda almeno altri dieci milioni per lasciare andare l'ex giocatore del Milan, a cui il Lione deve il 15% della rivendita del brasiliano. Attesa ora per la riposta del West Ham, che dovrà decidere se alzare l'offerta o se mollare l'obiettivo.