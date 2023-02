L'ex Kerkez fa gola a diversi club europei: il Milan ha una percentuale sulla rivendita e non solo

MilanNews.it

Milos Kerkez, terzino ungherese oggi in forza all'Az Almaar, era stato portato alla ribalta del calcio europeo dal Milan che lo portò nella sua Primavera nel 2021 come prospetto di assoluto talento. Dopo una sola stagione, però, il giocatore voleva già sperimentare il calcio dei grandi e così il club lo ha ceduto in Olanda per 2 milioni, il doppio di quanto lo aveva pagato. Oggi sulle tracce di Kerkez ci sono importanti club europei, la Real Sociedad su tutte ma anche il Borussia Dortmund e il Benfica. Il Milan gode di una percentuale sulla futura rivendita ma ha anche la possibilità, in estate, di pareggiare un'offerta che arriverà all'Az: questa eventualità sembra improbabile perchè si parla di offerte che potrebbero toccare anche i 15 milioni che, il club rossonero, difficilmente investirà per un giocatore che ricopre un ruolo non scoperto. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.