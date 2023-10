L'intermediario di S. Gimenez conferma di averne parlato anche con il Milan

"Abbiamo già discusso con l'Atletico Madrid", le parole di Morris Pagniello, intermediario FIFA proprio per il centravanti argentino, naturalizzato messicano, Gimenez, che sta facendo benissimo al Feyenoord: "Dopo che è arrivato al Feyenoord, la famiglia mi ha avvicinato e ora ci sono rapporti con il padre (Christian Gimenez, ex Boca e Veracruz, convocato da Maradona per i Mondiali 2010 con l'Argentina, ndr) che rappresenta Santi in questo momento. Sono un loro consulente. Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e Napoli, ma per me potrebbe essere perfetto sia per l'Inter che per la Juventus.

Sarebbero le migliori opzioni per lui. È da più di un anno che dico a vari club di credere in lui, il suo valore è passato da 10 milioni a 40 in poco meno di dodici mesi".