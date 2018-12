Lazio, Inzaghi su Milinkovic-Savic: "Deve rispondere sul campo, farà cambiare idea a tutti in poco tempo"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Eintracht Francoforte. Queste le parole del tecnico biancoceleste sul periodo di Milinkovic-Savic, accostato anche al Milan e contestato da uno striscione dei tifosi laziali: "Sergej ha preso una brutta botta contro la Sampdoria, ma conto di recuperarlo parzialmente in gruppo già oggi. Per quanto riguarda il momento, posso dire che ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene, in cui i tifosi e la critica ti accusano. Lui dovrà solo rispondere con le prestazioni sul campo. Io ho grande fiducia in lui, perchè è un giocatore importante. Se quel tiro contro la Sampdoria non fosse uscito di pochi centimetri adesso staremmo parlando di altro. Farà cambiare idea a tutti in poco tempo".