Leao e Theo sono incedibili: il Milan può vacillare solo con offerte indecenti

vedi letture

Rafael Leao e Theo Hernandez sono l'oro del Milan. Lo sono stati in passato e lo sono ancora oggi, nonostante nella prima parte di stagione abbiano fatto un pochino più di fatica. Da gennaio in avanti, però, entrambi hanno individualmente recuperato la condizione psicofisica migliore e sono tornati a incidere, singolarmente ma soprattutto in coppia. L'asse Leao-Theo sulla fascia sinistra, nonostante sia risaputa e studiata da tutte le squadre avversarie, non riesce mai a essere bloccata. Specialmente nell'ultimo mese i due giocatori sono tornati a esprimersi a livello altissimo, in Italia ma anche in Europa.

Per questo motivo, come scrive questa mattina Tuttosport, sia Leao che Theo sono considerati incedibili dal Milan. All'interno del pezzo in cui si parla di Mike Maignan e di quanto il portiere francese possa essere il big rossonero più sacrificabile, di contro si discute anche del portoghese e del terzino francese per i quali invece c'è tutt'altra storia in corso. Leao e Theo sono blindati dal club di via Aldo Rossi che potrebbe vacillare e aprire a una cessione solo davanti a offerte realmente indecenti, verosimilmente proposte che superino i 100 milioni sul piatto.