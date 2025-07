Letizia: "La notizia di un’offerta dell’Inter per Jashari è assolutamente fake"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube su una notizia che vorrebbe Jashari proposto all'Inter: “La notizia rilanciata ieri sui social di un’offerta dell’Inter per Jashari è assolutamente fake. La pista che porta allo svizzero non è ancora del tutto chiusa, anche perché il ragazzo spinge per venire al Milan e lo fa sia con il Bruges che con lo stesso Milan. Ecco perché il discorso potrebbe riaprirsi: non penso ci saranno rilanci sostanziali, ma la volontà del giocatore potrebbe portare a modifiche minime, anche in termini di bonus, che potrebbero sbloccare la situazione. Almeno per qualche altro giorno, Jashari resta il campo principale del mercato rossonero”.

LE ULTIME SU JASHARI

La trattativa per Ardon Jashari sta assumendo delle proporzioni e delle caratteristiche che presto saranno molto difficili da gestire. Le parole della dirigenza del Club Brugge filtrate ieri mattina hanno gettato un'ombra imponente sulla possibilità del club rossonero di chiudere l'affare con il club belga. Il Corriere dello Sport questa mattina riporta della brusca frenata alla trattativa e titola così: "Diavolo gelato, il Bruges fa muro. La trattativa subisce una battuta d'arresto".

In poche parole i dirigenti belgi hanno ribadito la loro ferma intenzione di voler trattenere Jashari, ammettendo però che il giocatore aveva chiesto di andare al Milan e starebbe ancora spingendo su questo tasto. Nel sottotitolo del CorSport, infatti, viene riportata una volta per tutte quella che è la volontà dello svizzero, nota a tutti da tempo: "Rifiutata anche l'ultima proposta. L'ad Madou: 'Nessuna offerta'. Il giocatore si impunta: solo il Milan". Si racconta di uno Jashari molto deluso e che proverà a forzare ulteriormente la mano. Intanto il Milan si tutela riconsiderando altri obiettivi come Javi Guerra, i cui agenti ieri hanno avuto un incontro con il Valencia.