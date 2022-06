Libero - Milan, i profili sondati da Maldini e Massara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno sondato il terreno per Noa Lang, attaccante olandese per il quale il Bruges chiede 22 milioni e per Giacomo Raspadori. Per la trequarti di Pioli il sogno resta Charles De Ketelaere, per il centrocampo si è un po' raffreddata la pista Renato Sanches mentre in difesa si sta complicando l'affare Botman, inseguito dal Newcastle a suon di milioni. In alternativa, Bremer. Lo riporta l'edizione odierna di Libero.