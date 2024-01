Lo strano caso Devis Vasquez

L’anno scorso proprio nel mercato di gennaio il Milan aveva acquistato dal Paraguay il portiere Devis Vásquez occupando anche uno slot da extracomunitario. Il colombiano (25 anni) aveva firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2026.

La dirigenza Maldini-Massara portò in rossonero Vasquez dal Guaranì, club paraguaiano, per circa 500 mila euro, più altri 300 mila euro di commissioni all’agente, attribuendo al portiere un ingaggio lordo da 750 mila euro.

Eppure per Vásquez non è mai arrivato il momento dell’esordio perché ritenuto acerbo. Da Milanello, nel corso della permanenza milanista, qualcuno aveva parlato di un giocatore non pronto per vestire la maglia del Milan e infatti dopo sei mesi senza nemmeno una presenza, Vásquez in estate è stato ceduto in prestito allo Sheffield Wednesday, società inglese militante in Championship.

Ma nemmeno nella serie B inglese ha avuto fortuna di fare strada. Il portiere ha giocato solo le prime 9 partite di campionato, incassando 16 reti, facendo un solo clean sheet e non riuscendo mai a vincere una partita.

Lo Sheffield Wednesday così ha deciso in accordo con il giocatore di interrompere il prestito dopo cinque mesi. Ed è storia di queste ore che il Milan ha dovuto trovare una nuova sistemazione al colombiano, strappando un accordo di prestito con l’Ascoli fino alla fine della stagione.

Ma la storia di Vasquez con il Milan, preso proprio un anno fa nel mercato di riparazione, è sempre più un mistero.