M. Law (Telegraph): "Tomori merita un posto in nazionale, ora è improbabile che torni al Chelsea"

Matt Law, giornalista del Telegraph vicino alle vicende del mondo Chelsea, ha commentato così il momento di Fikayo Tomori, tra campo, Europeo e futuro: "Visto quanto sta facendo bene al Milan credo che Fikayo Tomori debba essere preso in considerazione per un posto nella rosa dell'Inghilterra per gli Europei. E ora sembra improbabile che possa tornare al Chelsea".

Given how well he's done at Milan, I do think Fikayo Tomori should at least be in the debate for a place in the England squad for the Euros. Looks v unlikely he will return to Chelsea now #cfc https://t.co/NF8GS0jMw5