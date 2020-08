Marchetti: "Ibrahimovic, per questioni di status, vuole essere il giocatore più pagato del Milan. La trattativa è ben avviata"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato degli ultimi aggiornamenti su Ibrahimovic. Queste le sue parole: "La trattativa è ben impostata anche perchè la volontà di Ibrahimovic è quella di rimanere al Milan, così come quella del Milan è quella di trattenere Ibrahimovic. C'è la volontà di chiudere la trattativa, ora deve essere trovato un accordo. Ibrahimovic ha un ruolo importante nel Milan sia come leader in campo che fuori dal campo e questo potrebbe avere un prezzo. Ibrahimovic sa che il Milan è l'occasione per allungare la sua carriera. Il progetto e l'ingaggio che il Milan offrono a Ibrahimovic, lo svedese non può trovarlo da nessun'altra parte. Ibrahimovic vuole essere il giocatore più pagato della rosa e pertanto deve essere convinto dal punto di vista economico sia per una questione di status che di importanza nel progetto"