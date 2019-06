Marchetti: "Il Milan fa sul serio per Theo Hernandez"

In ordine di tempo è Milan a “muoversi” per ultima. Ma questo non significa che sia in ritardo. Si sta muovendo,per cercare di colmare i propri gap, in mezzo a conti da far tornare e opportunità da poter cogliere. Posto che per Theo Hernandes (di proprietà del Real) si fa sul serio, soprattutto dopo l’incontro con Paolo Maldini a Ibiza, il lavoro più grande nei prossimi giorni sarà con l’ex responsabile dell’area tecnica Leonardo. In vista infatti c’è un ritorno di fiamma molto prepotente del Psg per Donnarumma. La valutazione del portiere della Nazionale è almeno 50 milioni di euro, Leo lo conosce molto bene e forse questo migliora anche la trattativa. Si sta ragionando però su uno scambio: Areola a Milano (con almeno 30 milioni di euro in più) e Donnarumma a Parigi. Questa la prima base parigina. Quei 30 milioni che magari possono proprio servire per Torreira. L’offerta ancora non è partita, lo farà nei prossimi giorni (strutturata peraltro con un prestito e obbligo di riscatto per un totale di 35): ma questo non significa che si chiuderà, anzi, visto che l’Arsenal non sembra intenzionato a privarsene.