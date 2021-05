Marchetti: "Maignan è un segnale forte da parte del Milan"

Intervenuto con un editoriale su Tutttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Paolo Maldini ha parlato in maniera elegantissima del futuro di Donnarumma congedando di fatto il portiere che potrà quindi partire a parametro zero: “Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio”. Dopo la mancata risposta all’offerta da 7 milioni più uno di bonus i rossoneri hanno chiuso per Maignan dando un segnale forte che porterà quindi alla partenza di Gigio a parametro zero. I rossoneri lavorano anche per trattenere sia Tomori che Sandro Tonali. Un passo alla volta però. Prima si parlerà con il Chelsea, per cercare di capire se è possibile abbassare la cifra scritta sul diritto di riscatto (28 milioni di euro). E non sarà semplice. Poi si cercherà di parlare anche con il Brescia per provare a ottenere uno sconto sulla cifra del riscatto che ora è fissata a 25 milioni (bonus compresi). Non sono in dubbio le qualità e le prospettive del ragazzo, ma magari ridisegnare la scaletta della cifra (e magari abbassarla) potrebbe essere un’opzione praticabile. Il tutto entro il 30 giugno per non correre alcun tipo di rischio."