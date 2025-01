Marchetti: "Milan, offerta per Gimenez da 20+7, magari da migliorare. C'è il sì del giocatore, bisognerà aspettare la partita di Champions"

Il Milan non molla per Santiago Gimenez, riporta Luca Marchetti in diretta su Sky Sport: i rossoneri sono convinti che il messicano sia il profilo giusto per rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni del giornalista:

“Al momento il Milan continua a spingere su Gimenez, è convinto che Gimenez sia l’obiettivo giusto e concreto per questa finestra di mercato. La volontà è quella di convincere il Feyenoord a lasciarlo andare. In questo momento c’è un muro molto alto, è evidente che bisognerà aspettare almeno domani per la partita di Champions League del Feyenoord e cercare di capire se eventualmente ci può essere lo spazio per andare a chiudere la trattativa.

Venti milioni più sette di bonus è l’offerta che ha fatto il Milan, magari dovrà essere migliorata. C’è già il sì del giocatore. Lucca è un’opzione che il Milan stava già accarezzando per il mercato di giugno: in questo mercato è molto complicato che si possa arrivare all’attaccante dell’Udinese però è sicuramente un giocatore che piace ai rossoneri”.