Massara: "Per Andrè Silva ipotesi Sporting Lisboa ma al Milan non è arrivata nessuna offerta"

Dario Massara, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato così del Milan: “Dobbiamo aspettarci un eventuale mercato in uscita che potrebbe aprire ad un altro arrivo. Correa resta l’obiettivo numero uno del Milan. L’agente è a Milano, non perché ci siano accelerazioni ma perché lui continua a sperare che possa arrivare il trasferimento. L’uscita è sempre Andrè Silva su cui si sono raffreddate le piste Moanco e quelle spagnole. C’è una pista che potrebbe portare allo Sporting Lisboa ma al Milan non è ancora arrivata nessuna offerta. A Casa Mila è arrivata una proposta per Kessie ma lui sembra voler rimanere al Milan. Dalla Spagna arrivano voci sull’interesse del Real per Reina, per sostituire Navas. È stato rescisso il contratto di Strinic, rimasto fermo per problemi fisici ora è recuperato ma ora è svincolato”