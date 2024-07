Mercato in uscita, Ballo-Tourè richiesto dal Beşiktaş, ma al momento non apre alla destinazione

vedi letture

Il futuro di Ballo-Tourè in rossonero sembra ormai sempre più lontano, destinato a un nuovo addio e quindi una nuova avventurare all'estero. Il terzino di origini maliane dal lato paterno e senegalesi da parte di madre, è rientrato a Milano, aggregandosi al Milan Futuro dopo la brutta esperienza in Premier con la maglia del Fulham. Il difensore però, non resterà al Milan.

Infatti, come riportato anche dal giornalista Matteo Moretto, il Beşiktaş ha un accordo con il Milan per Fodé Ballo-Touré ma ad oggi il calciatore non apre alla destinazione. Sul terzino ci sono anche alcuni club di Premier e Championship. Il calciatore ad oggi preferirebbe aspettare l’occasione giusta per tornare in Inghilterra.