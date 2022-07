© foto di Enrico Ferrazzi

In via Aldo Rossi sono tutti concentratissimi sulla trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere, ma intanto lavorano anche per rinforzare gli altri reparti: per quanto riguarda la difesa, come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, restano concrete le piste Tanganga del Tottenham e Diallo del PSG.