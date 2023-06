Mercato Milan, l'arrivo di Kamada potrebbe escludere Loftus-Cheek. E viceversa

MilanNews.it

Il mercato del Milan è ormai avviato e in attesa dei primi colpi si cerca di capire come risolvere le questioni aperte da Maldini e Massara prima di lasciare Casa Milan: in particolare le trattative con Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek. Per il giocatore giapponese i discorsi erano avanzatissimi con l'accordo che era stato trovato sulla base di un quinquennale a 2.7 milioni di euro a stagione: il tutto era stato un po' rallentato dai problemi burocratici di registrazione degli agenti del calciatore. Allo stesso tempo erano vivi anche i discorsi con Ruben Loftus-Cheek.

Secondo quanto riporta Tuttosport se uno dei due arrivasse potrebbe escludere l'altro. Il motivo è semplice: i posti extra-comunitari sono due e il club vorrebbe riservarsi la possibilità di spendere quello restante su un giocatore prettamente offensivo. In questo senso Kamada è in vantaggio dal momento che piace molto a Pioli come profilo.