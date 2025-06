Mercato Milan: Leoni primo nome per la difesa. Allegri stregato dal giovane centrale del Parma

Secondo quanto scrive Orazio Accomando, giornalista di DAZN, su X, il Milan ha un obiettivo ben chiaro per rinforzare la sua difesa: i rossoneri hanno infatti messo in cima alla lista delle preferenze Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma che in questa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A.

Ecco il post: "Milan, all-in su Giovanni Leoni. Allegri stregato dal giovane difensore del Parma nelle tre occasioni in cui è stato pizzicato al Tardini. Grande rapporto tra il tecnico e Cherubini potrebbe agevolare la trattativa. Leoni primo nome per la difesa rossonera".