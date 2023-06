Mercato Milan, Nelson e Sarr occasioni in scadenza

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sui rinforzi offensivi del Milan con i rossoneri che starebbero cercando un omologo di Leao per la fascia destra. Tra i nomi papabili ci sono anche due occasioni in scadenza di contratto, entrambe in arrivo dalla Premier League. Uno è Reiss Nelson, classe '99 dell'Arsenal, il cui accordo con i Gunners terminerà alla fine di questa stagione. L'altro è Ismaila Sarr del Watford che ha ancora un altro anno di contratto con le Hornets e potrebbe essere comprato a prezzo di saldo.