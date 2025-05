Mercato Milan: per la difesa occhi su Giovanni Leoni del Parma

vedi letture

In vista della prossima stagione, il Milan dovrà rinforzare anche il reparto arretrato e in cima alla lista degli obiettivi ha messo Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma che è stato uno delle rivelazione dell'ultima Serie A. Lo riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che gli scout milanisti (e non solo) lo hanno osservato spesso durante questa stagione, la sua prima nel massimo campionato italiano.

Leoni piace perchè possiede tutte le caratteristiche che vanno cercando a Casa Milan: solido e affidabile nel marcare, giovane con grandi margini di miglioramento e italiano. Non è un mistero che il club rossonero voglia italianizzare la rosa milanista, creando uno zoccolo duro di giocatori nostrani. Motivo per cui Leoni piace e risponde in pieno ai target della dirigenza del Diavolo e di Massimiliano Allegri.