Mercato Milan: rossoneri in trattativa per il difensore serbo Strahinja Pavlovic

Un nuovo centrale, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport arriverà soltanto se partirà uno dei giocatori, nel ruolo, oggi in rosa e attualmente, la staffetta più probabile è quella tra Strahinja Pavlovic, classe 2001, mancino serbo di proprietà del RB Salisburgo. Il difensore centrale serbo potrebbe diventare un’opzione concreta per la retroguardia rossonera specialmente nel caso in cui dovesse uscire un calciatore in rosa nel reparto.

E come riportato anche dal noto esperto di mercato, Matteo Moretto, la trattativa per Strahinja Pavlović sarà da seguire con attenzione in chiave rossonera.