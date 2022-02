Mercato Milan, Tuttosport: "C’è Veretout se esce Bakayoko"

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nel corso del mercato estivo, potrebbe puntare con decisione su Jordan Veretout, il cui futuro alla Roma è sempre più incerto. In estate i rossoneri dovranno "rivoluzionare" il centrocampo vista la partenza di Kessie e quella, molto probabile, di Bakayoko. Il rendimento del francese non ha soddisfatto Pioli e i dirigenti di via Aldo Rossi, che potrebbero sostituirlo proprio con Veretout.