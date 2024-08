Milan-Ajax, vicina la chiusura dell’operazione Vos

vedi letture

E’ vicina alla chiusura la trattativa tra il Milan e l’Ajax per Silvano Vos, centrocampista del 2005. Il giocatore olandese da tempo aveva dato l’ok per il trasferimento in rossonero. Serve l’ultimo step, ovvero l’accordo tra società. Il Milan ha formalizzato la proposta in queste ore per circa 5 milioni di euro, bonus compresi.

In caso di ok dell’Ajax il centrocampista è pronto a volare a Milano per svolgere subito le visite mediche.

Vos andrebbe a giocare sia con Milan Futuro che con la formazione di Fonseca.