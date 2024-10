Milan alla ricerca di due centrocampisti per gennaio: tornano di moda Cardoso e Chukwuemeka

È ancora presto per parlare di calciomercato, ma questi primi due mesi di stagione hanno dato delle indicazioni piuttosto chiare a Paulo Fonseca e società in vista della prossima finestra invernale di trasferimenti.

In estate quello che si doveva fare è stato fatto, soprattutto a centrocampo, dove però il solo Fofana sembrerebbe non bastare. Per questo motivo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe alla ricerca di almeno due rinforzi per quel reparto, complice anche il lungo infortunio di Ismael Bennacer.

La coppia Fofana-Reijnders non può reggere questi ritmi per tutta la stagione, ecco perché il Milan avrebbe riallacciato i contatti con gli agenti di Johnny Cardoso e Carney Chukwuemeka, due giocatori seguiti già nel corso della scorsa estate di calciomercato. Il primo potrebbe approdare in rossonero per circa 15 milioni di euro, mentre per il secondo il Diavolo proverà a trattare con i Blues.