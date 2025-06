Milan, Allegri vuole ripartire da Maignan: previsti nuovi contatti per blindarlo col rinnovo

Massimiliano Allegri ha le idee chiare per il Milan che sta nascendo. Il tecnico livornese, prima di firmare un biennale con opzione per altri due anni, ha ottenuto rassicurazioni da Igli Tare e Giorgio Furlani. Tra le sue priorità c’è il rinnovo di Mike Maignan, considerato un pilastro del gruppo. Dopo mesi di stallo - scrive stamattina il Corriere dello Sport - a giugno il Milan riaprirà i contatti con gli agenti del portiere francese.

Già a dicembre le parti avevano raggiunto un’intesa verbale per un ingaggio da cinque milioni più bonus, ma l’eliminazione dalla Champions e qualche prestazione sottotono di Maignan avevano congelato tutto. Da allora nessuna nuova chiamata, ma ora il club vuole riattivare il dialogo per superare l’empasse. Il nuovo ds Tare sta contattando gli agenti dei giocatori per capire chi è davvero coinvolto nel progetto rossonero. Chi vuole restare dovrà dimostrarlo; chi vuole partire, portare offerte concrete. Allegri punta sullo zoccolo duro dello spogliatoio, e Maignan è tra i leader designati per guidare la riscossa.

Nonostante l’ottavo posto e l’assenza dalle coppe, Maignan ha espresso la volontà di restare e di riscattarsi: "Siamo delusi, ma siamo il Milan". Arrivato nel 2021 al posto di Donnarumma, ha vinto subito lo scudetto, poi ha convissuto con gli infortuni. Quest’anno ha ritrovato continuità, non senza errori, ma vuole riprendersi tutto. E adesso attende solo la chiamata giusta per firmare il rinnovo e ripartire.