Milan, almeno due nuovi rinforzi in difesa: un centrale e un terzino destro

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e, per quanto riguarda la difesa, saranno almeno due i nuovi innesti, cioè un centrale e un terzino destro: per il primo ruolo il nome più gradito è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, mentre per il ruolo di esterno piacciono Serge Aurier del Tottenham, Denzel Dumfries del Psv Eindhoven ed Emerson Royal del Barcellona.