Milan, avanti tutta per i rinnovi di Kessie e Kjaer: rossoneri a lavoro per chiudere in tempi brevi

In casa Milan è arrivato il tempo di accelerare per i rinnovo di Frank Kessie e Simon Kjaer. L'ivoriano dopo l'esperienza ai Giochi Olimpici, è atteso a Milano nel corso di questa settimana. La società rossonera spera di trovare presto un accordo con l’agente del centrocampista e ufficializzare il prolungamento entro la fine del mercato di agosto. Le richieste di George Atangana, manager dell’ivoriano, superano i sei milioni e si sta cercando l’intesa definitiva con l’aggiunta di bonus. Per quanto riguarda Simon Kjaer, presto ci saranno contatti con il suo agente per discutere del rinnovo biennale.