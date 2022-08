Milan, Bakayoko rimane in uscita: non si muoverà Pobega

MilanNews.it

Il centrocampo è il reparto più discusso del Milan al momento. Secondo il Corriere dello Sport il francese Tiemouè Bakayokob rimane un profilo in uscita dal Milan, come dimostrano anche gli zero minuti concessi da Pioli nelle prime tre di campionato. Discorso diverso per Tommaso Pobega che, seppur cercato dal Torino, non si muoverà da Milanello per giocarsi le sue carte con la maglia rossonera.