Calciomercato Milan, da oggi Bondo torna ad allenarsi con la prima squadra. Proposta la risoluzione di contratto, ma le parti non hanno raggiunto un accordo

Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, da oggi Warren Bondo tornerà ad allenarsi in gruppo. A gennaio si cerherà una soluzione sul mercato

Che fine ha fatto Warren Bondo? Il centrocampista, che era stato messo sul mercato in estate in quanto fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim, non ha trovato nessuna squadra e, dopo settimane ad allenarsi da solo, da oggi tornerà a lavorare con la prima squadra rossonera. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Warren Bondo da oggi torna ad allenarsi con la prima squadra del Milan semplicemente perché è un suo diritto come calciatore essendo tesserato con il club rossonero ma è out da tutte le liste e non è a disposizione di Amorim.

Nelle ultime settimane il Milan gli ha proposto una risoluzione di contratto ma le parti non hanno raggiunto un accordo; a gennaio si cercherà una soluzione sul mercato".