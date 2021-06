Milan, caccia al vice-Calabria a destra: Dalot prima scelta, sullo sfondo resta Odriozola

Il Milan è a caccia di un vice-Calabria sulla fascia destra e il primo nome della lista è Diogo Dalot. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per provare a riportare in rossonero il terzino portoghese, ma tiene aperte anche altre piste: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sullo sfondo resta anche Alavro Odriozola del Real Madrid.