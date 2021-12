Milan, Caldara non sarà il sostituto di Kjaer. Piace Botman, spiraglio Bremer

Da oggi, dopo i due giorni di riposo concessi post defaticante post Udinese, il Milan inizierà a preparare a Milanello la sfida di domenica sera contro il Napoli, ma non si può fare a meno, ad una quindicina di giorni dalla sua apertura, di fornire qualche aggiornamento sul calciomercato.

Difensore centrale cercasi

Come è noto, Maldini e Massara sono stati costretti a tornare all’opera in maniera più decisa e rapida per un nuovo difensore centrale, a causa dell’infortunio subito da Simon Kjaer, che lo terrà lontano dai campi da gioco per tutta la stagione; con i soli Tomori, Gabbia e Romagnoli, d'altronde, Pioli deve poter contare, soprattutto in ottica Scudetto, su una nuova pedina di valore in quel reparto: "L'idea - ha spiegato Maldini a DAZN - era quella di rimanere così, dopo l'infortunio di Kjaer stiamo valutando se ci fosse la possibilità di un'integrazione o di un giocatore pronto oppure di un giocatore già per la prossima stagione. Stiamo valutando, non è detto che si possa trovare".

Primi nomi

Non rientra in questo identikit il profilo di Mattia Caldara; nei giorni scorsi si è più volte paventato il possibile suo ritorno anticipato dal prestito al Venezia, ma, con ogni probabilità, non si farà nulla: non è lui l’uomo che il Milan sta cercando per la sua difesa. Piacciono molto, invece, sia l’olandese Botman del Lille, che a un costo molto elevato (circa 30 milioni di euro) ma anche tanti estimatori tra le stanze di casa Milan, e Bremer del Torino, per il quale il patron granata Urbano Cairo ha lasciato aperto qualche spiraglio in un’intervista rilasciata ieri al nostro inviato a margine dei Gazzetta Sports Awards: "Bremer può lasciare il Torino a gennaio? Non lo so, vediamo. Ne parleremo al momento giusto".