Milan, cercasi terzini: occhio al jolly Hysaj in scadenza col Napoli

Con il ritorno di Dalot al Manchester United, il Milan dovrà cercare almeno un terzino - preferibilmente mancino - per avere due alternative ai titolari. A destra, infatti, c'è il giovane Pierre Kalulu, che al primo anno in rossonero ha mostrato grandi potenzialità. Il francese, però, ha giocato spesso anche da difensore centrale, quindi non è da escludere che Maldini e Massara possano andare alla ricerca di due terzini. O magari di un jolly come Hysaj, scrive Tuttosport, il quale è in scadenza di contratto col Napoli.