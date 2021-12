Milan, col Torino non si è ancora parlato di Pobega e Bremer. Lo si farà?

Il calciomercato non è ancora cominciato e ci sono ancora due partite importanti da giocare, ma è evidente che le trattative non si fermino mai e che anche l'Assemblea di Lega di Serie A, incentrata specialmente sul caso Salernitana, sia occasione per qualche battuta su alcuni rumors del momento: quale. sarà il futuro di Gleison Bremer e di Tommaso Pobega?

Milan coinvolto (direttamente e indirettamente)

Per entrambi i giocatori il Milan è, in qualche modo, coinvolto: sia direttamente perché detentore del cartellino del centrocampista, sia indirettamente, perché si vocifera che il difensore brasiliano piaccia - e non poco - alla dirigenza rossonera. Al momento, Urbano Cairo, patron del Torino, sembra voler spegnere tali voci: "Se Milan e Inter mi hanno chiesto Bremer? Assolutamente no. Io per il momento non ho parlato con nessuno, Bremer è un nostro giocatore e non ho mai pensato di vendere Bremer a gennaio. Rimane con noi, ma non ho parlato con nessuno. Noi abbiamo Pobega in prestito, sta facendo bene. Al momento non abbiamo riparlato col Milan, il giocatore lo abbiamo in prestito e lo teniamo, lo stiamo anche facendo giocare e sta facendo buone cose. Se puntiamo a trattenerlo? E' un ottimo giocatore e un ragazzo per bene. Ma oggi è tutto prematuro, giochiamo tre gare in pochi giorni e ora pensiamo a giocare".

Prima o poi...

È ovvio che il Milan dovrà parlare con il Torino. Lo si farà, innanzitutto, per valutare il futuro di Tommaso Pobega, oggi in granata per il prestito secco di un anno: resterà in rossonero o verrà ceduto per far cassa? Potrebbe inserirsi in questi discorsi anche la questione Bremer: Maldini e Massara stanno cercando un difensore e il profilo del brasiliano, in scadenza nel 2023, è uno di quelli più seguiti; non è da escludersi, dunque, che le due situazioni possano intrecciarsi o che, comunque, ognuna vada per le sua strada. In tutti i casi il Milan, prima o poi, parlerà col Torino.