Milan, "congelata" per il momento la ricerca di un terzino sinistro

Il mercato del Milan potrebbe essersi concluso con l’arrivo di Tomori. Tuttavia, come riporta Tuttosport, la dirigenza rossonera è comunque attenta a cogliere eventuali nuove opportunità, soprattutto per quel che riguarda il terzino sinistro. Il profilo di Junior Firpo è stato praticamente depennato dalla lista. L’idea di Maldini e Massara è quella di prendere, adesso o in estate, un giocatore che accetti il ruolo di alternativa a Theo Hernandez. Iago dell’Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona rimangono nomi interessanti.