Milan, Conti verso l'addio a gennaio: il suo agente è al lavoro per trovargli una squadra

Le prossime saranno le ultime settimane di Andrea Conti in maglia rossonera: il terzino, che da tempo non fa più parte dei progetti di Stefano Pioli e del Milan, lascerà infatti a gennaio il club di via Aldo Rossi. Come spiega Tuttosport, il suo agente Mario Giuffredi è al lavoro da tempo per trovargli una sistemazione.